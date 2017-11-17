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Жительницы Среднего Урала оценивают реальность адекватнее мужчинСегодня в 11:59

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Выбирая зарплату.

Жительницы Среднего Урала проявили традиционное для представительниц прекрасного пола благоразумие, обозначив свои зарплатные ожидания. Свердловчанки готовы работать за 45 000 рублей в месяц, тогда как мужчины надеются получать гораздо больше - 65 000. Таковы данные службы исследований HeadHunter, передает "Уралинформбюро".

"Женщины реальнее оценивают свои зарплатные ожидания – они почти всегда совпадают со средней зарплатой, которую предлагают работодатели. Напомним, что средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области на сегодняшний день составляет 40 000 рублей", - подчеркнули аналитики.

Стоит отметить, что завышенные зарплатные ожидания представителей сильной половины человечества косвенно влияют на структуру безработицы. Так, согласно официальным данным Росстата на сентябрь 2017 года, доля мужчин в общем количестве безработных составляет 53%.

Что касается самой привлекательной профотрасли, и для мужчин, и для женщин на Среднем Урале это - "Продажи". Практически каждый пятый ищет себе работу именно в этой сфере. Дальше предпочтения расходятся: женщины предпочитают работать бухгалтерами, маркетологами, HR-специалистами, на административных должностях или в банках. Сильная половина выбирает для работы сферы "Информационные технологии", "Транспорт", "Топ-менеджмент", "Строительство" и "Рабочий персонал".

"Мужчины Свердловской области явно предпочитают традиционные для сильного пола сферы деятельности. Другое дело, что сейчас можно назвать "мужскими" не только те варианты где нужна физическая сила, но и те, где можно заработать хорошие деньги. Поэтому так актуальна и для мужчин, и для женщин сфера "Продажи", - отметила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина.

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