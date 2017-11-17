Екатеринбургский Ленин не выйдет из сумракаСегодня в 12:28
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К ЧМ-2018.
Памятник Ленину на площади 1905 года не получит дополнительной подсветки к чемпионату мира по футболу-2018. Об этом рассказал на своей страничке в Facebook депутат Заксобрания Свердловской области Александр Ивачев.
Как пояснил парламентарий в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро", в декабре 2016 года он получил официальный ответ от замглавы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергея Тушина. В этом документе чиновник пообещал Ивачеву, что в схему функциональной и архитектурно-художественной подсветки попадают все памятники, в том числе и монумент вождю революции.
По мнению депутата, в данный момент Ленин освещен плохо, в результате чего в темное время суток он полностью выпадает из архитектурного ансамбля. При этом другие памятники подсвечены нормально: памятник Якову Свердлову освещают два прожектора, а монумент Ельцину — светильники, установленные на отдельной мачте.
"Месяц назад я решил узнать, что же будет сделано по данному вопросу, потому как Владимир Ильич спустя год все так же стоит в темноте. И получил шедевральный ответ от заместителя главы по кап. строительству А.А.Белышева о том, что существующее освещение ИДЕАЛЬНО (!) для данного объекта", — сообщил Ивачев в своем посте в Facebook (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
Депутат не собирается сдаваться и планирует написать соответствующее обращение еще в три инстанции: областной Минкульт, Управление государственной охраны и использования объектов культурного наследия Свердловской области и сити-менеджеру Екатеринбурга Александру Якобу.
Стоит отметить, что в последнее время скульптурные композиции, посвященные известным политикам, преследует череда несчастий. Так, на днях в Красноуфимске у памятника Ленину, установленного перед зданием горадминистрации, треснула голова. А в Екатеринбурге в честь 100-летней годовщины Октябрьской революции нацбол Игорь Щука попытался поджечь мемориальную стелу в честь первого президента РФ Бориса Ельцина. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", по решению Верх-Исетского райсуда суда поджигателя выдворят из России.
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