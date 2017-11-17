Грамотой или премией.

Свердловских сотрудников ГИБДД будут поощрять за поимку пьяных водителей, даже если они занимают высокие должности в силовых структурах или политических кругах.

"Начальник главка Михаил Бородин дал указание поощрять сотрудников ГИБДД, которые проявляют принципиальность и задерживают пьяных водителей вне зависимости от того, какую должность занимает выпивший водитель. Хоть он силовик, хоть чиновник, хоть гражданское лицо. Все должны отвечать по закону", - сказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Инспекторы, в частности, могут получить почетную грамоту, дополнительную премию или повышение в должности.

Следует напомнить, что в ночь на 11 декабря 2016 года в Екатеринбурге был задержан депутат свердловского Заксобрания Армен Карапетян. Он был пьян и размахивал перед автоинспекторами депутатскими корочками. Инцидент получил широкую огласку, а снятое очевидцами видео разлетелось по федеральным телеканалам. Суд лишил народного избранника водительских прав на 1 год и 7 месяцев.

А в ночь на 7 апреля 2017 года в уральской столице на Халтурина был задержан подвыпивший начальник центра временного содержания для несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Свердловской области Сергей Баженов.

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