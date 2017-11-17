"Уральские авиалинии" зовут встретить Новый год в небеСегодня в 14:41
- Текст
По пути из Москвы в Новосибирск.
Любителей необычного "Уральские авиалинии" приглашают на встречу Нового года в небе. Рейс U6-899 вылетит из Москвы в 23.45 31 декабря 2017 года. В Новосибирске лайнер приземлится 1 января в 7.45 по местному времени.
На праздничный рейс авиакомпания дарит пассажирам выгодные цены. Билет в одну сторону без багажа обойдется в 3 815 рублей, с багажом - 4 815 рублей. Перелет туда-обратно будет стоить 7 630 рублей без багажа и 8 630 рублей - с багажом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.
Встретить Новый год в небе и прогуляться по достопримечательностям зимнего Новосибирска можно, купив билеты на www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262 или в авиакассах.
"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок за январь-октябрь 2017 года. За это время их услугами воспользовались 6,8 миллиона пассажиров. География полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов состоит из 43 самолетов европейского концерна Airbus (23 - А320, 13 - А321 и 7 - А319).
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:53
Свердловчане "подсаживаются" на дорогостоящее лечение
Горчичники и морсы уже не лечат.Сегодня в 16:35
Рапопорт наступил на горло собственной песне
Без денег из бюджета.Сегодня в 16:09
Свердловские власти отдали казакам часть Алексеевского училища
Без торгов.Сегодня в 16:01
Обмотанный скотчем курганец задохнулся при попытке освободиться
Осудили его сожительницу.Сегодня в 15:56
Свердловскому министерству АПК нужны деньги на грибы и траву
Из бюджета.Сегодня в 15:49
Министр образования Васильева подтвердила выселение студентов к ЧМ-2018
И посоветовала радоваться этому.Сегодня в 15:37
Пожилой рыбак-велосипедист утонул в курганском озере
Провалившись под лед.Сегодня в 14:57
"РСГ-Академическое" вышло в лидеры
Среди свердловских застройщиков.Сегодня в 14:52
Узбек зарезал и сжег жену из-за долгов
По кредиту.Сегодня в 14:51
Российским властям рекомендовали проредить чиновничью армию
А оставшимся привить новые ценности.Сегодня в 14:48
В Прикамье послушник храма попался на краже
Его ждет суд.Сегодня в 14:46
Екатеринбург и Питер подписались под "Эрмитаж"
Вопрос денег не обсуждался.Сегодня в 14:41
"Уральские авиалинии" зовут встретить Новый год в небе
По пути из Москвы в Новосибирск.Сегодня в 14:33
В Екатеринбурге трамвай протаранил грузовик с кирпичами
Движение вагонов по ВИЗ-бульвару остановлено.Сегодня в 14:16
Мэрия Екатеринбурга потратит 30 миллионов на реновацию
Дворов Уралмаша и Эльмаша.
Ещё в сюжете «Праздник к нам приходит»
Главные новости
- Сегодня в 16:53Свердловчане "подсаживаются" на дорогостоящее лечение
- Сегодня в 15:56Свердловскому министерству АПК нужны деньги на грибы и траву
- Сегодня в 13:58Свердловских полицейских поощрят за поимку уподобившихся Карапетяну
- Сегодня в 13:06Один из зачинщиков "цыганской" бойни в Екатеринбурге предстанет перед судом
- Сегодня в 09:02Рекламный креатив: маразм + позитив
Аналитика
О росте экономики Россия может только мечтать
По мнению мировых экспертов.
Таможенник Терещенко дает бабло
И получает условно.
"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду
Общественники убедились в проблеме.