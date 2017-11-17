×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Уральские авиалинии" зовут встретить Новый год в небеСегодня в 14:41

  • Текст

По пути из Москвы в Новосибирск.

Любителей необычного "Уральские авиалинии" приглашают на встречу Нового года в небе. Рейс U6-899 вылетит из Москвы в 23.45 31 декабря 2017 года. В Новосибирске лайнер приземлится 1 января в 7.45 по местному времени.

На праздничный рейс авиакомпания дарит пассажирам выгодные цены. Билет в одну сторону без багажа обойдется в 3 815 рублей, с багажом - 4 815 рублей. Перелет туда-обратно будет стоить 7 630 рублей без багажа и 8 630 рублей - с багажом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Встретить Новый год в небе и прогуляться по достопримечательностям зимнего Новосибирска можно, купив билеты на www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262 или в авиакассах.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок за январь-октябрь 2017 года. За это время их услугами воспользовались 6,8 миллиона пассажиров. География полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов состоит из 43 самолетов европейского концерна Airbus (23 - А320, 13 - А321 и 7 - А319).

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Праздник к нам приходит»

Главные новости

Аналитика

О росте экономики Россия может только мечтать

О росте экономики Россия может только мечтать

По мнению мировых экспертов.

Таможенник Терещенко дает бабло

Таможенник Терещенко дает бабло

И получает условно.

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

"Кофе" не заказывали: жители Первоуральска устали пить плохую воду

Общественники убедились в проблеме.

Интервью

Инфографика

После трагедии в Ижевске газовики предостерегли свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×