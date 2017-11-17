Горчичники и морсы уже не лечат.

В сфере медицины Свердловской области происходят значительные изменения. Все меньше пациентов нуждается в рутинном лечении, и все больше – в высокотехнологичном. Соответственно, меняется и структура расходов в системе обязательного медицинского страхования. О том, что сегодня происходит в сфере ОМС и о чем спорят медики и страховщики, разговор шел 17 ноября на Межрегиональном совещании руководителей ТФОМС Урала и Сибири. Мероприятие собрало страховщиков и главврачей медучреждений, передает "Уралинформбюро".

В последние годы поступление финансовых средств в российские медучреждения осуществляется по клинико-статистическим группам. Главный принцип – система оплаты должны быть экономически эффективной, а расходование ограниченных финансовых и материальных ресурсов – рациональным. При этом методика расчета тарифов на медицинские услуги должна быть единой для всех лечебно-профилактических учреждений.

Как рассказала начальник управления модернизации ОМС Федерального фонда обязательного медстрахования Ольга Царева, исключение в 2018 году будет сделано для маломощных больниц, которые оказывают самую простую медицинскую помощь и не способны зарабатывать.

"Мы предлагаем оплачивать медицинскую помощь в этих больницах по душевому нормативу. Таким образом, мы поддержим финансирование этих учреждений, что особенно актуально для Сибири, Урала, Дальнего Востока. Это вынужденная мера социальной поддержки, которая вырабатывалась для больниц, расположенных в труднодоступных местах", - сказала Царева.

Она добавила, что для всех остальных медучреждений ничего не меняется - оплата по клинико-статистическим группам остается без изменений.

"Городские больницы и поликлиники не должны попасть под этот способ оплаты. Как только главный врач поймет, что, ничего не делая, он получит бюджет, он не будет ничего делать", - дала наказ страховщикам Ольга Царева.

Директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин рассказал о ситуации в регионе. По его словам, в области, где 4,5 миллиона застрахованных, идет переход в 200 клинико-статистических групп "для более справедливого распределения средств". Специалист подчеркнул, что одни из главных плюсов, которые дает система, - это оптимизация лечебной сети и сохранение высокого уровня оплаты. Но имеются и риски: снижение финансирования маломощных медучреждений и отток средств из медицинских организаций, оказывающих первичную медпомощь.

Тенденция последних лет - рост расходов на высокотехнологичное лечение и сокращение доли "рутинных" технологий. "На ЭКО и химиотерапию расходы выросли на треть, на диализ – в два раза", - подчеркнул Шелякин.

Это объясняется ростом количества получателей высокотехнологичной медпомощи. Все большее число свердловчан не обходится походом к терапевту – для поправки здоровья им требуется сложное дорогостоящее лечение.

Отдельно обсуждалась оплата лечения в поликлиниках и стационарах. Как подчеркнула Ольга Царева, важно освободить стационары для по-настоящему больных пациентов.

"Люди с незначительной потребностью реабилитации должны проходить лечение в дневном стационаре и не ложиться в больницы для разовых капельниц. Тем самым мы разгрузим стационары, сможем оплачивать полным рублем реабилитацию тяжелых больных. За этим вы должны следить!", - обратилась к участникам совещания эксперт.

Пока этот вопрос, по словам директора ТФОМС Кемеровской области Игоря Пачгина, представляет собой "порочный круг". Медицинские организации наращивают объемы, в то время как стоимость услуги падает. Иными словами, поликлиники и больницы "нарабатывают" как можно больше пациентов – надо же зарабатывать! В том числе, сверх установленных планов.

"С одной стороны, определен необходимый объем услуг, с другой, в законодательстве не прописано, что объем сверх меры оплате не подлежит. Задача сегодняшнего дня - создать справедливую систему распределения финансовых рисков и определять, кто и в каком количестве оплачивает медпомощь сверх объема. Мы хотим, чтобы в стационарах лечились действительно больные, для которых установлена своя система оплаты. Когда перевыполнены объемы, значит, лечат легких больных", - заявил Игорь Пачгин.

Он добавил, что врачи сегодня с филигранной точностью следят за количеством пролеченных пациентов.

"Чарльз Дарвин говорил, что выживает не самый сильный, а самый приспособленный. Так вот, наши врачи удивительным образом приспособились к условиям сегодняшнего дня", - улыбаясь сказал страховщик.

Подытоживая, министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов отметил, что в систему ОМС в регионе входят 203 медицинских организации. "Ожидается недовыполнение объемов скорой медицинской помощи. Это значит, что нагрузка на нее будет снижена. Кроме того, ожидается меньшее посещение поликлиник при росте себестоимости услуг", - отметил чиновник. По его словам, в условиях, когда есть скорая помощь, организация неотложной медпомощи в небольших населенных пунктах нецелесообразна.

Он также рассказал о позитивном сотрудничестве свердловских медиков и страховщиков и подчеркнул, что проведение единой работы с ОМС позволяет повысить качество оказания медпомощи.