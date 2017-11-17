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Министр образования Васильева подтвердила выселение студентов к ЧМ-2018Сегодня в 15:49

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И посоветовала радоваться этому.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что в этом учебном году у некоторых студентов "лето начнется раньше". Она подтвердила информацию, что в общежития при вузах вместо них заселят сотрудников правоохранительных органов, которые будут обеспечивать безопасность на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

В ходе "свободного микрофона" в НИТУ МИСиС глава федерального ведомства сообщила, что студенты должны будут покинуть общежития в конце мая, а все учебные планы уже согласованы. "Но учеба для них начнется как обычно, с 1 сентября", - цитирует Васильеву ТАСС. Министр также порекомендовала студентам радоваться тому, что лето для них начнется раньше.

О том, что студентам предстоит освободить места в общежитиях для сотрудников правоохранительных органов "Уралинформбюро" сообщило в начале октября. Почти месяц эту информацию официально не подтверждали. Однако Российский студенческий союз уже успел направить в правительство РФ обращение с просьбой не допустить досрочного выселения учащихся из общежитий в следующем году.

15 ноября руководитель независимого профкома УрФУ Дмитрий Трынов выступил с заявлением о том, что студентов уральского вуза начнут выселять из общежитий с 15 мая 2018 года. Впрочем, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров в тот же день опроверг информацию.

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