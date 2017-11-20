По закону.

Общественная палата России подготовила для Госдумы поправки в Семейный кодекс, которые упростят процедуру развода супругов. Об этом сообщает газета "Известия".

Предлагается, к примеру, указывать в Едином госреестре прав на недвижимость собственность, находящуюся в совместном пользовании — это не позволит мужу или жене продать ее без согласия другого.

Законодатели не рекомендуют делить и бизнес: его советуют отдавать тому, кто им занимается, при этом он обязан будет выплатить второй стороне компенсацию.

Помимо этого общественники предлагают оспаривать пункты брачного контракта, если они покажутся несправедливыми.

Инициативу Общественной палаты поддержали глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и замглавы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Идеи одобрили и юристы, передает "Уралинформбюро".