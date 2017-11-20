И побил рекорд.

Житель Сургута стал обладателем 32 миллионов рублей, угадав шесть чисел из семи в лотерее "Гослото "7 из 49". Это - рекордный выигрыш для данной лотереи, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании-распространителя государственных лотерей "Столото".

Впрочем, для главной рекордсменки ему далеко. 63-летняя жительница Воронежской области Наталья Власова взяла джекпот - 506 000 000 рублей. Выигрышный билет она купила в одном из отделений Почты России. Как распорядиться крупной суммой, победительница еще не решила, но заверила, что часть денег пойдет на благотворительность.