Сургутянин выиграл 32 миллиона в лотереюСегодня в 09:00
- Текст
И побил рекорд.
Житель Сургута стал обладателем 32 миллионов рублей, угадав шесть чисел из семи в лотерее "Гослото "7 из 49". Это - рекордный выигрыш для данной лотереи, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании-распространителя государственных лотерей "Столото".
Впрочем, для главной рекордсменки ему далеко. 63-летняя жительница Воронежской области Наталья Власова взяла джекпот - 506 000 000 рублей. Выигрышный билет она купила в одном из отделений Почты России. Как распорядиться крупной суммой, победительница еще не решила, но заверила, что часть денег пойдет на благотворительность.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:51
Фуры не пустят в Челябинск во время штиля
Город задыхается.Сегодня в 16:45
На Среднем Урале открыли "Маски скорби"
Как вторую точку "треугольника".Сегодня в 16:40
Ямальский гимназист извинился за "невинно погибших бойцов Вермахта"
Перед немецкими депутатами.Сегодня в 16:29
Копейчанин ограбил спорт-бар с игрушечными пистолетами
Он унес с собой 40 000 рублей.Сегодня в 16:26
Конкурсный управляющий "хлебного" ОАО осужден в Екатеринбурге
За коммерческий подкуп.Сегодня в 16:23
На ВСМПО модернизируют управление печами
Вакуумно-дугового переплава.Сегодня в 16:19
В Казань и Санкт-Петербург отправят дополнительные поезда из Екатеринбурга
На Новый год.Сегодня в 16:16
Проблему трудоустройства свердловских инвалидов решат по-тюменски
Если одобрит прокуратура.Сегодня в 15:50
Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан
С 2019 года.Сегодня в 15:40
"Яблоко" восстановит региональное отделение в Екатеринбурге
В начале декабря.Сегодня в 15:37
Уральские энергетики прошли "Забег на диванах"
И гонки на "драконах".Сегодня в 15:31
Мэрию Екатеринбурга и ГИБДД поссорила кривая "зебра"
На главном проспекте мегаполиса.Сегодня в 15:30
Американским солдатам запретили выпивать в Японии
Из-за смертельного ДТП.Сегодня в 15:08
Обгоревшая от взрыва газа женщина потеряла ребенка
Его сердце остановилось.Сегодня в 15:03
Обоснованность роста стоимости проезда в челябинских маршрутках оценит ФАС
Мэрия попросила проверить частных перевозчиков.
Главные новости
- Сегодня в 15:31Мэрию Екатеринбурга и ГИБДД поссорила кривая "зебра"
- Сегодня в 13:44Свердловские эсеры выбрали главой "хорошего мужика"
- Сегодня в 13:20Цветная мусорная революция на Урале
- Сегодня в 12:50Наш барак в ожидании Ройзмана
- Сегодня в 12:19Посол США в России поговорил с Куйвашевым об отношениях
Аналитика
Цветная мусорная революция на Урале
"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.
Наш барак в ожидании Ройзмана
Екатеринбургская комедия.
О росте экономики Россия может только мечтать
По мнению мировых экспертов.