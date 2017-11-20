Результаты неожиданные.

Наиболее высокий рост зарплат в 2017 году отмечен в сфере научных исследований и разработок. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Министерство труда РФ.

Доходы работников научной отрасли выросли на 11,4%. Это более чем в два раза опережает темпы роста номинальных зарплат в целом по России. По данным HR-специалистов, уровень доходов ученых в России составляет 70-300 тысяч рублей.

"В инновационной отрасли или робототехнике, которая сейчас очень популярна, может быть очень сильный разрыв по зарплате, так как раньше не было таких специалистов. Если раньше на таких специалистов не было спроса, то сейчас компании смотрят на 5–10 лет вперед и очень активно занимаются разработками", - отметила генеральный директор Penny Lane Personnel Татьяна Долякова.

Кроме того, традиционный рост зарплат зафиксирован в финансовой и страховой деятельности, обрабатывающем производстве, а также в сельском и лесном хозяйстве.

Согласно прогнозам Минтруда, по итогам 2017 года реальные зарплаты россиян вырастут на 3,2%, передает "Уралинформбюро".