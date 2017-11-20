В начале недели.

В Свердловской области теплая погода сохранится в начале текущей рабочей недели. Днем температура будет держаться на уровне 0 - плюс 2 градусов тепла, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского гидрометцентра,

В понедельник в Екатеринбурге ожидается плюсовая температура, 21 и 22 ноября столбики термометров будут держаться на отметке в ноль градусов. Ночами воздух будет остывать до минус 2-4 градусов.

На территории региона, как и в самой уральской столице, по прогнозам синоптиков, будет облачно, без существенных осадков, по утрам на дорогах - гололедица.