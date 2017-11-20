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В екатеринбургском Академическом вырастет солнечный детский садСегодня в 12:23

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На 250 мест.

В Преображенском квартале нового екатеринбургского района Академический будет построен солнечный детский сад. Заявка на его возведение подана в министерство образования Свердловской области.

Трехэтажное здание дошкольного учреждения разместится на 4 237 квадратных метрах. Его внешний дизайн будет выдержан в стиле нулевого квартала, а оформление торца под "дерево" гармонично впишет детсад в окружающую "экосреду". Яркая, выделенная желтым и оранжевым цветами, входная группа будет дарить хорошее настроение 250 воспитанникам ДОУ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РСГ-Академическое", строительство нового детсада может начаться уже в 2018 году. году.

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