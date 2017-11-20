Российский "корабль-призрак" прибило к берегам КалифорнииСегодня в 10:10
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Лайнер пропал 4 года назад.
На побережье Калифорнии вынесло остатки большого круизного лайнера. Предполагается, что это российское судно "Любовь Орлова", без вести пропавшее больше четырех лет назад, пишет Daily Mail.
Длина прибившегося к берегу корабля – 89 метров. Примерно такой же длины была "Любовь Орлова", передает "Уралинформбюро".
По данным издания, лайнер заселен крысами-каннибалами. На корабле сотни, если не тысячи животных, у которых нет другого источника пищи, кроме своих сородичей.
По другой версии, найденный объект является затонувшим танкером SS Monte Carlo, который с 1932 по 1937 год выполнял роль плавучего казино. Судно было крупнейшим игровым кораблем, работающим у береговой линии в Калифорнии.
Стоит напомнить, что названный в честь народной артистки СССР Любови Орловой двухпалубник был построен в 1976 году в Югославии. В 2013 году состарившийся лайнер продали на металлолом. Он пропал при буксировке из Канады в Доминиканскую республику. Считалось, что судно затонуло.
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