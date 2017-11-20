Спонсировав установку памятника.

18 ноября 2017 года в Ялте президент России Владимир Путин торжественно открыл памятник Александру III. Четырехметровый бронзовый монумент установлен в парке Ливадийского дворца, где российский император любил отдыхать с семьей. Скульптура была отлита на одном из уральских предприятий.

Она изображает сидящего на пне императора в военной форме, который опирается на саблю. Позади размещена горизонтальная рельефная стела, увенчанная двуглавым орлом. Композицию создал глава Союза художников, народный художник России Андрей Ковальчук, передает "Уралинформбюро".

По данным инсайдеров, средства на возведение монумента выделили председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин и экс-гендиректор Уралвагонзавода Олег Сиенко.

В своей речи президент РФ отметил, что Александр III являлся выдающимся государственным деятелем и патриотом, человеком сильного характера, мужества, несгибаемой воли.

В его период правления бурно и динамично развивался индустриальный потенциал страны. Было принято прогрессивное для того времени, опережающее практику многих государств трудовое законодательство, защищающее права работников.

"Открывались заводы и фабрики, создавались новые отрасли промышленности, расширялась сеть железных дорог. Именно по указу императора началось строительство Великого сибирского пути – Транссиба, который вот уже более века является достоянием России", – подчеркнул В.Путин.