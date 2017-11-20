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Пострадавшие в югорской автокатастрофе выходят на митингСегодня в 11:53

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Они не согласны с узким кругом обвиняемых.

Родители детей, погибших и пострадавших в ДТП под Ханты-Мансийском в декабре 2016 года, выходят на митинг.

Как сообщил "Уралинформбюро" отец пострадавшей в ДТП девочки Сергей Зинченко, 20 ноября 2017 года родители подали заявку на митинг несогласия с судебным процессом. Мероприятие состоится 2 декабря.

"Мы хотим привлечь внимание к двум вещам. Во-первых, к некомпетентно проведенному расследованию, во-вторых, к тому, что происходит на суде. Дело должны были отправить на доследование, однако нам неизвестно, отправлено или нет, и есть ли результаты. После встречи с Бастрыкиным (глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - прим. ред.) мы воспрянули, решили, что ситуация изменится. Но судебные заседания продолжаются.

Суд, как мне кажется, встает на сторону тех, кто должен максимально ответить за содеянное. Это дело касается каждого гражданина РФ, замалчивать нельзя",- рассуждает Сергей Зинченко.

Страшная авария на югорской трассе произошла 4 декабря 2016 года - столкнулись пассажирский автобус и два грузовика. В автобусе находились три десятка детей – спортивная команда возвращалась в Нефтеюганск из Ханты-Мансийска с соревнований по спортивной акробатике. В ДТП погибли десять детей и два тренера. Еще 20 школьников получили серьезные травмы.

После трагедии высокопоставленные чиновники обещали родителям найти всех виновных и сопричастных к ДТП. Однако спустя 2,5 месяца, когда расследование подошло к концу, обвинение предъявили лишь четверым фигурантам. Родители настаивают на том, что расследование велось необъективно, и виновные в гибели детей могут избежать ответственности. По мнению потерпевших, югорские чиновники пытаются вывести себя из круга виноватых, поскольку ни одному из них так и не было предъявлено обвинение.

Стоит добавить, что в начале октября с пострадавшими встретился глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Выслушав от родителей массу нареканий на ход и результаты расследования, он публично раскритиковал действия региональных следователей и потребовал комплексного решения проблем пострадавших в ДТП.

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