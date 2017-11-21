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Молодые специалисты "Уватнефтегаза" прошли помазание нефтьюСегодня в 09:51

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И дали клятву на верность профессии.

Посвящение в нефтяники прошли 17 молодых специалистов ООО "РН-Уватнефтегаз". Теперь все они стали частью одной большой семьи – компании "Роснефть".

В течение дня только начавшие свой трудовой путь сотрудники смогли ближе познакомиться друг с другом и укрепить общекомандные навыки. Они придумали и подготовили творческие номера, а также узнали больше о деятельности Совета молодых специалистов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.

Церемонию помазания нефтью провели заместитель генерального директора ООО "РН-Уватнефтегаз" - главный инженер Дмитрий Седов и президент Тюменского областного общественного фонда имени В.И.Муравленко Сергей Великопольский. Он отметил, что счастлив видеть, как в профессию приходит поколение молодых нефтяников, которые начинают большое дело в развитии нефтегазового комплекса.

Затем молодые специалисты поклялись в верности профессии, пообещав достичь высоких результатов в работе и продолжить дело ветеранов нефтедобычи.

Руководители основных направлений деятельности предприятия, принимавшие участие в церемонии, отметили, что успех Уватского проекта обеспечили именно люди – высококвалифицированные специалисты, не побоявшиеся сложностей и добившиеся рекордных показателей по извлечению труднодоступных запасов нефти.

В этот же день чествовали и молодых сотрудников ООО "РН-Уватнефтегаз", которые проработали на предприятии три года. Они уже зарекомендовали себя и готовы оказать поддержку новым коллегам.

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