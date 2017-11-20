Стоящих в неположенных местах.

В Железнодорожном районе снесут 77 металлических гаражей. Соответствующая информация размещена на сайте районной администрации, сообщает "Уралинформбюро".

Демонтаж гаражей будет завершен до конца 2017 года. В первую очередь это касается объектов, расположенных в санитарных зонах детских садов, образовательных учреждений, местах предстоящего строительства.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, указанные работы ведутся в соответствии с ведомственной целевой программой по рациональному использованию земельных ресурсов, разработанной в мэрии Екатеринбурга.