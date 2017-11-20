Алексей Умурбаев увез домой 3,5 миллиона рублей.

Екатеринбуржец Алексей Умурбаев, спасший двух пенсионеров, выиграл в шоу "Стена" 3,5 миллиона рублей. На передачу Андрея Малахова приглашают людей, совершивших героические поступки.

15 марта 2015 года Алексей Умурбаев спас двух пенсионеров из квартиры, охваченной огнем. Пожар в доме на улице Заводская начался после взрыва газа, который произошел в результате самовольной установки газовой плиты. Риелтор Алексей Умурбаев случайно оказался на месте ЧП. Он первым, еще до приезда спецслужб, бросился в полыхающую квартиру, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз".

"Я вышел из машины, у подъезда был окровавленный мужчина, я его оттащил, забинтовал голову. Дальше я пошел в подъезд и понял, что на первом этаже взрыв произошел, в квартире уже было много огня. Проскочил в квартиру, в коридоре я увидел дедушку, который терял сознание, он уже встал на колено, ему оставалось пару метров, и у него не получалось выйти. Я его вытащил в подъезд, далее я понял, что в квартире кто-то еще есть, там были крики. Я прошел в квартиру, окон уже не было, все было в огне, который быстро распространялся. На кровати я увидел пожилую женщину, она была полностью в огне, на ней уже догорала одежда. Я понял, что через подъезд я ее уже не вытащу. Я снял пуховик, сбил пламя и вытащил ее через окно. Потом я удалился из квартиры через подъезд, и дальше я уже до третьего этажа, как раз в самое задымление попал, стучал во все квартиры, всех прокричал и вышел сам на улицу. На первом этаже чуть сознание не потерял, пришлось выползать…" - вспоминал Алексей.

В июне 2015 года от лица всего коллектива "Екатеринбурггаза" заместитель генерального директора Дмитрий Украинский поблагодарил героя за его самоотверженность и вручил ему сертификат на базу отдыха. На торжественной церемонии Алексей Умурбаев условно был принят в ряды спасателей.

А в минувшие выходные Алексей стал участником шоу "Стена" на канале "Россия-1". Герой прибыл в гости к Андрею Малахову вместе с супругой. На передаче семья Умурбаевых выиграла 3,5 миллиона рублей. Часть денег супруги решили потратить на благотворительность, оставшиеся средства отдадут в качестве платы за ипотеку.