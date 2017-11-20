Уральские бизнесмены завалили леса отходами на сотни миллионов рублейСегодня в 14:37
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Возбуждены дела.
В Свердловской области ежегодно образуется около 180 миллионов тонн отходов производства и потребления. Из них утилизируется и обезвреживается менее 50%. Остальной объем разлагается на территориях производственных предприятий, полигонах и несанкционированных свалках. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Надзорное ведомство регулярно ловит предприятия, которые захламляют родную землю. Так, в Первоуральске арендатора лесного участка ООО "Форвест" и организацию "Сталь Маркет", длительное время эксплуатирующую незаконный полигон отходов, обязали возместить экологический вред, сумма которого составляет 426 миллионов рублей с каждого субъекта.
"Указанные лица, а также администрация городского округа Первоуральск, обязаны не позднее 31 декабря 2018 года провести рекультивацию земельного участка под мусорной свалкой", - добавили в пресс-службе прокуратуры, отметив, что материалы дела направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Аналогичная ситуация сложилась в городских округах Верхняя Пышма и Верхний Тагил. На основании материалов прокурорских проверок в 2017 году возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст.254 УК РФ (порча земли).
В пресс-службе надзорного ведомства отмечают, что по результатам надзорной деятельности в сфере обращения с отходами выявлены серьезные недостатки в работе региональных органов власти, а также пробелы в нормативно-правовом регулировании.
В частности, до настоящего времени не утверждена региональная программа в сфере обращения с отходами производства и потребления. Разработанная в 2016 году территориальная схема обращения с отходами в Свердловской области не отвечает предъявляемым требованиям. Кроме того в регионе не развиты эффективные технологии переработки и утилизации отходов, что способствует увеличению объемов накопленного экологического вреда.
В надзорном ведомстве отметили, что в настоящее время организована работа по устранению выявленных недостатков, за которой прокуратура установила контроль.
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