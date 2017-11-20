В Екатеринбурге.

Студенты авиаметаллургического и многопрофильного техникумов Верхней Салды приняли участие в выставочной программе WorldSkills Hi-Tech-2017. Национальный чемпионат рабочих профессий в четвертый раз прошел на площадке "Екатеринбург-ЭКСПО".

Многопрофильный техникум имени Алексея Евстигнеева представил два стенда. На одном из них без перерыва работал фрезерный станок, а все процессы в системе CAD/CAM были выведены на большой экран. Разобраться в происходящем посетителям помогали Александр Основин, Евгений Волков, Антон Федоров и Николай Сковородко, обучающиеся по специальности "Технология машиностроения", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма".

Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум организовал мастер-класс "МегаВольт" также на двух стендах – релейно-контакторное управление асинхронным двигателем и промышленная автоматика Siemens (пассажирский лифт с имитацией подъёма, спуска и остановки).

"Четверокурсники Андрей Колюшников и Тимофей Замараев сами запрограммировали лифт, светофор и обучали посетителей навыкам пользования электромонтажным оборудованием и промышленной электроникой", – отметила заместитель директора ВСАМТ Юлия Никольникова.

Всего на чемпионат съехались свыше 400 представителей более 30 промышленных холдингов из 37 субъектов РФ. Среди конкурсантов были и 15 иностранцев. В судейскую коллегию вошли 13 международных экспертов из Швейцарии, Китая, Казахстана, Беларуси, Бразилии, ЮАР, Великобритании и Австрии.