И гонки на "драконах".

Сотрудники филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Урала активно участвуют в самых разнообразных спортивных мероприятиях. В 2017 году они блестяще проявили себя в самых разнообразных видах спорта: от традиционных велопрогулок и лыжных соревнований до нетривиального "Забега на диванах".

В феврале в по всей стране прошла традиционная массовая лыжная гонка "Лыжня России", в которой приняли участие сотрудники МЭС Урала и их семьи. Энергетики основательно готовились к соревнованиям: с декабря 2016 года они отрабатывали навыки передвижения по лыжне. В день гонки, например, в Перми главным испытанием стал лютый мороз. Однако это не остановило энергетиков: команда Пермского предприятия достойно справилась с испытанием холодом и, как и представители других предприятий МЭС Урала, прошла дистанцию.

А в начале марта в столице Прикамья прошли необычные соревнования – "Забег диванных войск". 300-метровую дистанцию участники турнира на скорость преодолевали с помощью болида, который нужно было самостоятельно соорудить из дивана и конькобежных лезвий. Все участники были обуты в коньки, двое из них сидели на диване, трое других толкали "спорткар".

Одной из 13 команд-участниц стала группа "Энергия" Пермского предприятия МЭС Урала. "Увидев ссылку в новостях о предстоящем мероприятии, мы с радостью решили поучаствовать. И это несмотря на то, что далеко не все члены нашей команды умели кататься на коньках. Кто-то вообще впервые вышел на лёд. В первом заезде наша команда заняла пятое место, во втором – девятое. Но самое главное – это необычное времяпрепровождение и положительные эмоции!" - поделился капитан команды, главный специалист группы управления инвестиционной деятельностью Сергей Темников.

Пермские энергетики МЭС Урала катались не только на диванах по льду, но и на лодках – летом по воде. "Энергия" приняла участие в ежегодном чемпионате по гребле на лодках класса "Дракон". Особенность соревнований на судах такого типа заключается в том, что гребцы должны подстраиваться под ритм барабанщика, который сидит на корме. А он, в свою очередь, обязан учитывать скорость и направление ветра, силу волны. Соревновательная дистанция в этом году составила 200 метров. Команда Пермского предприятия в среднем проходит такое расстояние за 50 секунд. В этот раз гребцам не хватило всего лишь 1,2 секунды, чтобы попасть в полуфинал. При этом результатом сами участники остались довольны и с нетерпением ждут следующих состязаний, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС.

Весенне-летний сезон – прекрасная пора и для велолюбителей. Многие, едва сойдет снег, торопятся достать своего железного коня, а кто-то добирается на нем и на работу. Энергетики МЭС Урала – не исключение. Утренняя тренировка, свежий воздух и возможность объехать пробки привлекают их. А еще велолюбители являются постоянными участниками ежегодной весенней спортивной акции "Майская велопрогулка", проходящей в разных городах.

В июле сотрудники Оренбургского предприятия МЭС Урала организовали корпоративное спортивное мероприятие. Две команды соревновались в беге, преодолении препятствий, играли в спортивные игры. Силы оказались равны, и победила, как говорится, дружба. И это не просто слова: после соревнований энергетики, наслаждаясь закатом и обществом друг друга, пели песни под гитару и вспоминали интересные моменты из жизни дружного коллектива.

Южно-Уральское предприятие МЭС Урала организовало в уходящем году свое крупное спортивное событие. В середине сентября среди сотрудников предприятия, впервые после пятилетнего перерыва, прошла XII Спартакиада. В ней приняли участие около 120 человек. Энергетики померились силами в легкой атлетике, мини-футболе, волейболе, перетягивании каната, подтягиваниях, поднятии гири и шахматах. Ранее Спартакиада была традиционной, и сейчас планируется эту традицию возродить. Главными инициаторами стали сами сотрудники: они быстро сформировали команды и участвовали в состязаниях с энтузиазмом.

Активные энергетики МЭС Урала с удовольствием используют любую возможность показать, в том числе вне работы, свою силу, ловкость и смекалку.