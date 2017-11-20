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Обоснованность роста стоимости проезда в челябинских маршрутках оценит ФАССегодня в 15:03

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Мэрия попросила проверить частных перевозчиков.

Власти Челябинска обратились в региональное УФАС с просьбой проверить законность принятого четырьмя частными перевозчиками решения о повышении стоимости проезда по городу с 23 до 25 рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе мэрии.

"В соответствии с 220-ФЗ, перевозчики не обязаны согласовывать стоимость проезда с муниципалитетом. Но мы можем инициировать проверку, насколько этот шаг обоснован. Мы также попросили антимонопольщиков обратить внимание на то, что речь идет о нескольких перевозчиках. Возможно, имеет место быть картельный сговор. Если информация подтвердится, перевозчикам грозит большой штраф", - пояснил на состоявшемся 20 ноября аппаратном совещании начальник городского управления транспорта Роман Болотов.

По словам чиновника, обращение в УФАС было направлено на прошлой неделе. Болотов также подчеркнул, что в муниципальном транспорте повышение стоимости проезда в ближайшие 2 года не планируется.

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