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Зауралец подхватил опасную болезнь от барсукаСегодня в 15:02

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Санврачи бьют тревогу.

Житель Белозерского района (Курганская область) заболел трихинеллезом. Подхватил паразитов мужчина, по данным санврачей, съев мясо барсука.

"В регионе впервые за 5 лет зарегистрирован случай трихинеллеза. Управлением ветеринарии Курганской области издано указание об усилении контроля за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения, в том числе мяса диких животных", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе зауральского управления Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что заболеваемость трихинеллезом обычно приурочена к осенне-зимнему периоду – началу сезона охоты, убоя свиней и заготовки мясных продуктов. Люди заражаются, попробовав сырое мясо, например, проверяя фарш на соль. "Трихинеллы отличаются большой устойчивостью к различным методам их обеззараживания. Личинки трихинелл погибают при достижении температуры внутри куска мяса не менее 80°С. Соление и копчение мяса на личинки фактически не действует. Известны случаи заражения людей при употреблении сала, ветчины, пельменей, шашлыков", - подчеркивают санврачи.

Стоит отметить, что в октябре 2017 года ограничительные мероприятия по трихинеллезу диких животных установлены на территории Варгашинского района.

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