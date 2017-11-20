Американским солдатам запретили выпивать в ЯпонииСегодня в 15:30
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Из-за смертельного ДТП.
Солдатам армии США, служащим на территории Японии, запрещено употреблять алкоголь. Официальное распоряжение опубликовано пресс-службой американских сил в Японии (USFJ), передает "Уралинформбюро".
Поводом для запрета стало ДТП, случившееся 19 ноября. Грузовик, управляемый пьяным американским морпехом, протаранил на Окинаве небольшой фургон, водитель которого погиб.
"До последующих указаний употребление алкоголя запрещено. Это относится как к местам проживания, так и к публичным местам, включая бары, клубы и отели", - гласит распоряжение. При этом в тексте документе подчеркивается, что американские войска стремятся быть хорошими соседями с "обществом, которое их приняло".
Окинава – самый большой остров японского архипелага Рюкю. На нем расположены две крупнейшие американские военные базы в Стране восходящего солнца.
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