Мэрию Екатеринбурга и ГИБДД поссорила кривая "зебра"Сегодня в 15:31
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На главном проспекте мегаполиса.
Пешеходный переход на проспекте Ленина, который стал кривым после реконструкции улицы, не нравится ГИБДД и грозит проблемами мэрии Екатеринбурга. Соответствующие выводы можно сделать из ответа ведомства депутату Госдумы Андрею Альшевских. Документ парламентарий опубликовал на своей странице в Facebook, передает "Уралинформбюро".
"Пришло сегодня письмо за подписью заместителя начальника ГИБДД по Свердловской области Александра Юнусова. Он называет движение пешеходов через площадь 1905 года хаотичным. Проведенный капремонт, как считает, только ухудшил дорожную обстановку на проспекте Ленина – снижена пропускная способность участка. Чтобы исправить ситуацию, ГИБДД предложила администрации Екатеринбурга решиться на радикальные меры – перенести ближе к 8 Марта автобусную и трамвайную остановки и сделать вдоль Ленина ограждения (сразу двухметровые?). Даже не знаю, как комментировать революционные инициативы. Одно очевидно, затянувшийся конфликт между "серым домом" и ГИБДД, в том числе неумение слышать друг друга, вредят Екатеринбургу", - написал народный избранник.
Фото: facebook.com/alshevskix
Ранее городские власти заявили, что пешеходный переход через проспект Ленина вблизи здания горадминистрации соответствует ГОСТу, а также не мешает заезжать на парковку ТЦ "Пассаж".
Стоит отметить, что у администрации уральской столицы и регионального управления Госавтоинспекции точки зрения не совпадают достаточно часто. Так, вопрос выделенных полос на автомагистралях мегаполиса был поднят уже в нескольких судебных инстанциях. В мэрии собираются очертить выделенки еще на нескольких улицах, а в ведомстве считают, что спецполосы для общественного транспорта в нынешнем виде создают конфликт транспортных и пешеходных потоков. Суды, кстати, поддерживают позицию ГИБДД.
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