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В Казань и Санкт-Петербург отправят дополнительные поезда из ЕкатеринбургаСегодня в 16:19

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На Новый год.

В новогодние праздники из Екатеринбурга в Казань и Санкт-Петербург пойдут дополнительные поезда. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Поезд сообщением Екатеринбург – Казань отправится из уральской столицы 30 декабря 2017 года, а также 2, 4 и 6 января 2018 года в 19.30. Обратно из Казани – 1, 3, 5 и 7 января 2018 года в 19.58. Во всех случаях время отправления – московское.

Поезд сообщением Екатеринбург – Санкт-Петербург отправится из уральской столицы 27 декабря 2017 года, 1, 3, 5 января 2018 года. Обратно из Санкт-Петербурга – 29 декабря 2017 года, 3, 5 и 7 января 2018 года. В обоих направлениях составы отправляются удобным расписанием во второй половине дня.

"В случае повышенного спроса на ряде направлений холдинг "РЖД" может увеличить количество дополнительных поездов либо включить дополнительные вагоны в уже назначенные составы", - добавили в пресс-службе компании.

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