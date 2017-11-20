Если одобрит прокуратура.

Комитет Заксобрания Свердловской области по социальной политике будет перенимать опыт тюменских коллег в трудоустройстве инвалидов. Об этом "Уралинформбюро" рассказал зампредседателя комитета, депутат областного парламента Евгений Зяблицев.

Квотирование рабочих мест для людей с ограниченными возможностями свердловские народные избранники обсудили на заседании профильной рабочей группы ЗакСо. По словам Зяблицева, в Тюменской области проблему безработных инвалидов решили в числе прочего благодаря аренде рабочих мест для этой категории граждан.

"Их закон принят еще в 2002 году, поэтому представитель уральского института законодательства выразил сомнение на его счет, считая, что есть противоречия федеральному законодательству. У меня тоже есть вопросы к тюменскому закону, который было предложено взять за основу при разработке нашего областного", - пояснил депутат.

По словам парламентария, в инициативе коллег из тюменской области его смущает, что в нем, помимо инвалидов, указан слишком широкий круг категорий граждан для квотирования рабочих мест. Евгений Зяблицев опасается, что это может привести к злоупотреблениям со стороны работодателей, так как предприятия, предоставляющие место для инвалида в аренду, будут получать льготы и субсидии из областного бюджета.

"На мой взгляд, нужно сократить категории граждан и четко прописать в нашем документе механизм и предоставление льгот и субсидий таким организациям", - заявил он.

В итоге на заседании рабочей группы по квотированию рабочих мест для инвалидов было решено дождаться официального ответа от прокуратуры Свердловской области в части соответствия предложенного механизма федеральному законодательству.

При положительном ответе ведомства в свердловский законопроект внесут опыт коллег из соседнего региона. Если окажется, что предложенный законодателями вариант не возможен, депутаты регионального ЗакСо будут искать другие выходы, опираясь на существующий успешных опыт других субъектов РФ.

Вопрос трудоустройства инвалидов на Среднем Урале парламентарии обсудят в декабре, сразу после принятия областного бюджета на 2018 год.