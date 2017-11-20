Ямальский гимназист извинился за "невинно погибших бойцов Вермахта"Сегодня в 16:40
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Перед немецкими депутатами.
Школьник из Нового Уренгоя Николай Десятниченко, выступая перед немецкими депутатами в здании Рейхстага, назвал солдат Вермахта "невинно погибшими людьми" и посетовал на то, что их могилы в России находятся в ужасном состоянии.
Ученик одной из гимназий Ямало-Ненецкого автономного округа выступал с докладом в германском бундестаге перед парламентом. Встреча была приурочена ко Дню национального траура в Германии, передает "Уралинформбюро".
Десятниченко презентовал проект, посвященный памяти жертв войны и тирании, в котором рассказал об истории немецкого солдата Георга Йохана Рау. По словам школьника, в годы Второй мировой войны иностранный рядовой оказался в "Сталинградском котле".
"История Георга и работа над проектом тронули меня и подтолкнули на посещение захоронение солдат Вермахта вблизи Копейска. Это огорчило меня. Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно, не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка", - цитирует школьника из ЯНАО газета "Известия".
Высказывания старшеклассника вызвали недовольство у нескольких политических деятелей. Однако на защиту гимназиста встал мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз. В своем публичном обращении чиновник заявил, что мальчик не оправдывал фашистов, а говорил о мире и неприятии войны.
"Призываю руководствоваться здравым смыслом, оценивая выступление школьника в Германии. (…) Мальчик поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно", - процитировало градоначальникам агентство ТАСС.
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