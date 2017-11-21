Фуры не пустят в Челябинск во время штиля20 ноября в 16:51
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Город задыхается.
Администрация Челябинска запретит въезд в город большегрузному транспорту во время неблагоприятных метеоусловий первого уровня, чтобы не усугублять экологическую обстановку. Соответствующее решение 20 ноября в ходе аппаратного совещания озвучил глава мэрии Челябинска Евгений Тефтелев, передает "Уралинформбюро".
В настоящее время вопрос находится в стадии проработки. Тефтелев подчеркнул, что многие товары попадают в город именно на большегрузном транспорте, а потому систему необходимо разработать таким образом, чтобы от введенных ограничений не пострадали торговые сети.
Кроме того, под вопросом остается техническая реализация. В настоящее время решается, где будут находиться автомобили в период штиля, и кто будет информировать водителей о введении ограничений.
Под особый контроль чиновники возьмут и городскую свалку. Главной задачей станет предупреждение возгораний. Зимой власти намерены посыпать дороги реагентами, не влияющими на экологическое состояние воздуха.
Стоит напомнить, что 17 ноября глава Южного Урала Борис Дубровский провел экстренное совещание по вопросам экологии. Он потребовал от руководителей заводов снизить выбросы, а перед городскими властями поставил задачу ввести полный запрет на въезд и передвижение большегрузного транспорта по городу.
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