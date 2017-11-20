Как вторую точку "треугольника".

На территории мемориального комплекса жертв политических репрессий 1930-1950-х годов в Свердловской области открыли скульптурную композицию Эрнста Неизвестного "Маски скорби".

Монумент представляет собой две маски, одна из которых обращена на восток, другая - на запад. Высота скульптуры три метра, общий вес - шесть тонн. Каждая маска состоит из трех частей, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.

Проект реконструкции места установки памятника, согласованный со скульптором, был разработан в 2015 году. В апреле того года был заложен памятный камень, в основание которого поместили землю из Магадана и Воркуты.

По словам губернатора Среднего Урала Евгения Куйвашева, установка монумента – это дань памяти жертвам политрепрессий и всем невинно пострадавшим от тоталитарного режима.

"Мы должны жить и работать так, чтобы никогда не повторились трагические страницы нашей истории, чтобы главной ценностью в нашей стране всегда был человек, его права и свободы. Это главный урок, который мы, все наше общество должны усвоить, крепко-накрепко запомнить, стоя здесь, у великого и скорбного места - места памяти, печали и покаяния", - подчеркнул Куйвашев.

Установка "Масок скорби" стала одним из этапов реконструкции мемориального комплекса. На это из бюджета Свердловской области выделено 25 миллионов рублей.

После открытия скульптурной композиции на мемориале установят пилоны с выгравированными именами погибших в годы репрессий.

Стоит напомнить, что первые модели "Масок скорби" Эрнст Неизвестный создал в 1989 году в Нью-Йорке. Изначально предполагалось образование "Треугольника скорби", состоящего из трех объектов.

Столица Урала стала второй точкой в геометрической фигуре: первые "Маски" установили в Магадане. По плану, замкнуться треугольник должен в Воркуте.

Ранее по теме:

Екатеринбургские "Маски" дождались своего часа

В Екатеринбурге заложили первый камень в основание "Масок скорби"

Для уральских "Масок скорби" землю привезут из Магадана

"Маскам скорби" нашли место в Екатеринбурге