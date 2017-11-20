На Среднем Урале открыли "Маски скорби"Сегодня в 16:45
- Текст
Как вторую точку "треугольника".
На территории мемориального комплекса жертв политических репрессий 1930-1950-х годов в Свердловской области открыли скульптурную композицию Эрнста Неизвестного "Маски скорби".
Монумент представляет собой две маски, одна из которых обращена на восток, другая - на запад. Высота скульптуры три метра, общий вес - шесть тонн. Каждая маска состоит из трех частей, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.
Проект реконструкции места установки памятника, согласованный со скульптором, был разработан в 2015 году. В апреле того года был заложен памятный камень, в основание которого поместили землю из Магадана и Воркуты.
По словам губернатора Среднего Урала Евгения Куйвашева, установка монумента – это дань памяти жертвам политрепрессий и всем невинно пострадавшим от тоталитарного режима.
"Мы должны жить и работать так, чтобы никогда не повторились трагические страницы нашей истории, чтобы главной ценностью в нашей стране всегда был человек, его права и свободы. Это главный урок, который мы, все наше общество должны усвоить, крепко-накрепко запомнить, стоя здесь, у великого и скорбного места - места памяти, печали и покаяния", - подчеркнул Куйвашев.
Установка "Масок скорби" стала одним из этапов реконструкции мемориального комплекса. На это из бюджета Свердловской области выделено 25 миллионов рублей.
После открытия скульптурной композиции на мемориале установят пилоны с выгравированными именами погибших в годы репрессий.
Стоит напомнить, что первые модели "Масок скорби" Эрнст Неизвестный создал в 1989 году в Нью-Йорке. Изначально предполагалось образование "Треугольника скорби", состоящего из трех объектов.
Столица Урала стала второй точкой в геометрической фигуре: первые "Маски" установили в Магадане. По плану, замкнуться треугольник должен в Воркуте.
Ранее по теме:
Екатеринбургские "Маски" дождались своего часа
В Екатеринбурге заложили первый камень в основание "Масок скорби"
Для уральских "Масок скорби" землю привезут из Магадана
"Маскам скорби" нашли место в Екатеринбурге
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:51
Фуры не пустят в Челябинск во время штиля
Город задыхается.Сегодня в 16:45
На Среднем Урале открыли "Маски скорби"
Как вторую точку "треугольника".Сегодня в 16:40
Ямальский гимназист извинился за "невинно погибших бойцов Вермахта"
Перед немецкими депутатами.Сегодня в 16:29
Копейчанин ограбил спорт-бар с игрушечными пистолетами
Он унес с собой 40 000 рублей.Сегодня в 16:26
Конкурсный управляющий "хлебного" ОАО осужден в Екатеринбурге
За коммерческий подкуп.Сегодня в 16:23
На ВСМПО модернизируют управление печами
Вакуумно-дугового переплава.Сегодня в 16:19
В Казань и Санкт-Петербург отправят дополнительные поезда из Екатеринбурга
На Новый год.Сегодня в 16:16
Проблему трудоустройства свердловских инвалидов решат по-тюменски
Если одобрит прокуратура.Сегодня в 15:50
Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан
С 2019 года.Сегодня в 15:40
"Яблоко" восстановит региональное отделение в Екатеринбурге
В начале декабря.Сегодня в 15:37
Уральские энергетики прошли "Забег на диванах"
И гонки на "драконах".Сегодня в 15:31
Мэрию Екатеринбурга и ГИБДД поссорила кривая "зебра"
На главном проспекте мегаполиса.Сегодня в 15:30
Американским солдатам запретили выпивать в Японии
Из-за смертельного ДТП.Сегодня в 15:08
Обгоревшая от взрыва газа женщина потеряла ребенка
Его сердце остановилось.Сегодня в 15:03
Обоснованность роста стоимости проезда в челябинских маршрутках оценит ФАС
Мэрия попросила проверить частных перевозчиков.
Главные новости
- Сегодня в 15:31Мэрию Екатеринбурга и ГИБДД поссорила кривая "зебра"
- Сегодня в 13:44Свердловские эсеры выбрали главой "хорошего мужика"
- Сегодня в 13:20Цветная мусорная революция на Урале
- Сегодня в 12:50Наш барак в ожидании Ройзмана
- Сегодня в 12:19Посол США в России поговорил с Куйвашевым об отношениях
Аналитика
Цветная мусорная революция на Урале
"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.
Наш барак в ожидании Ройзмана
Екатеринбургская комедия.
О росте экономики Россия может только мечтать
По мнению мировых экспертов.