Археологи дали добро на возведение Дворца дзюдо в Академическом20 ноября в 16:57
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Стоянок древних людей под ним не нашли.
Строители могут приступать к возведению в самом молодом районе Екатеринбурга - Академическом - Дворца дзюдо. Согласно проекту, он должен вырасти в Преображенском парке на берегу реки Патрушиха, передает "Уралинформбюро".
Государственная историко-культурная экспертиза не нашла на отведенных под строительство спортивного сооружения 3,1 гектара земли объектов культурного наследия. Объектом интереса археологов были возможные стоянки древнего человека.
Чтобы убедиться в том, что культурный слой отсутствует, эксперты сделали контрольный шурф площадью 4 квадратных метра и зачистили одну из стен котлована.
Сейчас на сайте управления госохраны Свердловской области идет общественное обсуждение заключения госэкспертизы. Высказать свои замечания желающие могут до 5 декабря 2017 года.
Дворец дзюдо будет состоять из соревновательного, тренировочного и административного блоков. Залы для тренировок и занятий фитнесом, а также мужские и женские раздевалки разместятся на втором и третьем этажах, а на нижнем ярусе раскинется спортивная арена. В будущем спорткомплекс сможет принимать соревнования даже международного уровня.
Стоит отметить, что на территории Екатеринбурга с XIX века выявлено и поставлено на учет в качестве объектов культурного наследия 113 памятников археологии.
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