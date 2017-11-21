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Археологи дали добро на возведение Дворца дзюдо в Академическом20 ноября в 16:57

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Стоянок древних людей под ним не нашли.

Строители могут приступать к возведению в самом молодом районе Екатеринбурга - Академическом - Дворца дзюдо. Согласно проекту, он должен вырасти в Преображенском парке на берегу реки Патрушиха, передает "Уралинформбюро".

Государственная историко-культурная экспертиза не нашла на отведенных под строительство спортивного сооружения 3,1 гектара земли объектов культурного наследия. Объектом интереса археологов были возможные стоянки древнего человека.

Чтобы убедиться в том, что культурный слой отсутствует, эксперты сделали контрольный шурф площадью 4 квадратных метра и зачистили одну из стен котлована.

Сейчас на сайте управления госохраны Свердловской области идет общественное обсуждение заключения госэкспертизы. Высказать свои замечания желающие могут до 5 декабря 2017 года.

Дворец дзюдо будет состоять из соревновательного, тренировочного и административного блоков. Залы для тренировок и занятий фитнесом, а также мужские и женские раздевалки разместятся на втором и третьем этажах, а на нижнем ярусе раскинется спортивная арена. В будущем спорткомплекс сможет принимать соревнования даже международного уровня.

Стоит отметить, что на территории Екатеринбурга с XIX века выявлено и поставлено на учет в качестве объектов культурного наследия 113 памятников археологии.

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