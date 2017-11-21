Но тревожней всего ситуация с подростками.

В Челябинской области от никотиновой зависимости страдают 70% мужчин и 20% женщин. Итоги диспансеризации и профилактических осмотров "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Эта цифра практически не отличается от показателя прошлых лет. Настораживает, что около 66% подростков 16-17 лет уже имеют опыт курения. Поэтому профилактические меры в первую очередь должны быть направлены на эту аудиторию", - подчеркнула главный специалист ведомства по профилактической медицине Ольга Агеева.

Стоит отметить, что смертность от заболеваний легких на Южном Урале занимает 4-е место после смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также от внешних причин. 45 из 100 тысяч челябинцев умирают от болезней органов дыхания, которые в первую очередь и вызывает курение.

"В области за 10 месяцев этого года зарегистрировано более 50 тысяч пациентов, страдающих хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Курение является основным фактором развития ХОБЛ, а также вызывает обострения других заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта", – пояснила главный пульмонолог минздрава Челябинской области Наталья Ревель-Муроз.