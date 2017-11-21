Считает Валерий Ананьев.

В середине ноября 2017 года часть чиновников министерства транспорта Свердловской области высказали недовольство благоустройством проспекта Ленина в Екатеринбурге. Работы проводила компания "Атомстройкомплекс", пришедшая на выручку администрации мегаполиса после того, как никто из подрядчиков не пожелал участвовать в тендере. Контракт со сроком выполнения работ до 30 октября текущего года был объявлен лишь в июне.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс", за короткий срок был выполнен колоссальный объем работ. Специалисты закатали в асфальт более чем 13 тысяч квадратных метров проезжей части. Свыше 8 тысяч "квадратов" было выложено брусчаткой, еще более 12,6 тысячи квадратных метров - тротуарной плиткой. Также было смонтировано свыше 4,6 тысячи гранитных тротуарных плиток. На центральной улице уральской столицы установили 74 скамейки, 50 цветочниц, 66 светофоров, 5 остановочных комплексов, 34 цифровых информационных стенда и прочее.

После открытия обновленного проспекта Ленина в региональном минтрансе начались разговоры, что работы сделаны из рук вон плохо.

"На мой взгляд, чиновники просто раздули сенсацию из абсолютно рабочей ситуации, - прокомментировал ситуацию генеральный директор НП "Управление строительства "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев. - Ведущая компания, которая славится своими компетенциями, стабильным высоким качеством работ, - и вдруг поливается грязью. Я был более высокого мнения о чиновниках минтранса, их уровне профессионализма и вдумчивости. Предполагал, что они в состоянии разобраться в ситуации и не оглашать поспешных выводов, за которые потом им же будет стыдно".

По словам В.Ананьева, "Атомстройкомплекс" выполнил все работы качественно. Единственный вопрос, который остается открытым, - приемка переложенной брусчатки на площади 1905 года. Заказчик руководствуется нормативным документом, по которому укладка камней, как "остальной вид покрытий", проверяется с помощью трехметровой рейки с допустимым перепадом высот не более 7 миллиметров.

Стандарты, по которым принимаются работы по укладке брусчатки, В.Ананьев считает немножко "притянутыми".

"У нас в стране не так много примеров, когда приходится принимать работы по укладке брусчатки, поэтому специализированного регламента приемки не существует. Мы найдем специалистов, проконсультируемся, и если выявим объективные недостатки, то, конечно, все переложим. Но, опять же, это рабочий вопрос! Мне обидно, что предприятие проделало колоссальную работу, которую мало кто мог бы сделать - особенно в условиях дефицита гранита и сжатых сроков. Ведь по-хорошему, мы должны были получить этот проект гораздо раньше, максимум, в январе, - но никак не в середине июня! Вот тогда можно было бы обсудить его с горожанами, потому что действительно вопросов очень много, возможно, можно было бы внести в него корректировки. Было бы время для того, чтобы спокойно заказать гранит. На поставку гранита сегодня требуется четыре месяца - а у нас всего на выполнение работ было три! Предприятие совершило подвиг, а его за это пытаются поливать грязью и говорят какие-то глупости. Конечно, это обидно", - сетует он.