Россияне объяснили свою любовь к Владимиру Путину20 ноября в 18:34
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"Смелый и мужественный".
Россиян привлекают решительность, мужественность и смелость президента РФ Владимира Путина. Таковы результаты опроса, проведенного "Левада-Центром" с 20 по 24 октября 2017 года среди 1600 человек в 48 регионах страны.
На вопрос "что вас привлекает во Владимире Путине?" почти пятая часть россиян выделила его решительность и мужественность. "Настоящий мужик", - отметили респонденты.
Кроме того, опрошенные ценят лидера страны за проводимую им внешнюю политику, профессионализм, ум и чувство юмора. Что интересно, только 2% объяснили свою симпатию к Путину тем, что он "вернул Крым".
По данным социологов, 63% респондентов высоко оценивают деятельность Путина на посту президента РФ. Они поставили ему за работу от 7 до 10 баллов. Среднюю оценку (от 4 до 6 баллов) дали 26% опрошенных, низкую (от 1 до 4 баллов) – 11%, передает "Уралинформбюро".
Сотрудники "Левада-Центра" выяснили также причины антипатии россиян к президенту. 15% заявили, что он "не заботится о людях и мало для них делает", 10% назвали причинами слишком мягкое отношение к министрам и отсутствие борьбы с коррупцией. Кроме того, россиян не устраивает "бедность населения" (6%), невыполнение Владимиром Путиным обещаний (5%) и чрезмерные траты на оборону (4%).
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