А камеры оборудовать телевизорами и холодильниками.

Министерство юстиции РФ разработало поправки в ведомственные приказы, которые должны сделать жизнь в СИЗО и воспитательных колониях более комфортной. Документы размещены на портале проектов нормативных правовых актов, передает "Уралинформбюро".

Так, оборудование камер СИЗО телевизорами и холодильниками станет обязательным. Кроме того, в следственных изоляторах и воспитательных колониях увеличится количество банных дней: "не менее двух раз в семь дней представляется возможность помывки в душе продолжительностью не менее 20 минут". Сейчас подследственным можно мыться раз в неделю по 15 минут.

Для отбывающих наказание подростков также предусмотрят дополнительные длительные свидания с родителями вне колонии, но в пределах муниципалитета.