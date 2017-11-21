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Докладом ямальского школьника про фашистов займется Генпрокуратура Сегодня в 09:36

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Проверит учителей и учебную программу.

Генеральная прокуратура России проверит образовательную программу, по которой учился Николай Десятниченко, "оправдавший фашистов". Под проверку попадут и учителя школьника из Нового Уренгоя. Запрос с требованием ревизии написали депутаты Госдумы, сообщает Russia Today.

"Мы внутри страны видим: внушают другую историю, рассказывают, что на самом деле Великая Отечественная война — попытка советского народа сделать что-то плохое с Германией. Прокуратура должна разобраться, как и чему учат молодежь, какие организации работают на территории России", – рассказал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Стоит напомнить, 20 ноября в немецком бундестаге старшеклассник представил доклад о "невинно погибших" в Великой Отечественной войне немецких солдатах, передает "Уралинформбюро". Встреча была приурочена ко Дню национального траура в Германии.

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Ямальский гимназист извинился за "невинно погибших бойцов Вермахта"

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