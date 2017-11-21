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"Мусорный" тариф посеял панику среди уральцев Сегодня в 09:46

Смутили цифры.

В Свердловской области продолжается бурное обсуждение "мусорной" реформы. В артемовских СМИ прошла информация о том, что плата за вывоз твердых бытовых отходов составит 300-400 рублей с человека. То есть многодетной семье из пяти человек, к примеру, мусор обойдется в 2 000 рублей. По словам местных жителей, на улицах города по этому поводу – "шум и гам".

На самом деле "мусорный" тариф еще не утвержден. Планируется, что это будет сделано не раньше середины 2018 года, о чем "Уралинформбюро" сообщало ранее в материале "Цветная мусорная революция на Урале". При этом, по предварительным данным, ежемесячная плата может составить 300-400 рублей с одной квартиры или дома. Также ожидается, что в 2018 году в регионе появятся 3 региональных оператора, которые займутся вывозом, сортировкой, переработкой и захоронением отходов.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Евгений Сегодня в 11:26

На сегодняшний день существует действующий ГОСТ, который определил размер "отходов жизнедеятельности человека" в РФ 0,9 м3. Каким образом тариф на вывоз и утилизацию ЗНАЧИТЕЛЬНО может превысить существующие тарифы? Сами множим миллиардеров!!!

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