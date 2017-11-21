Опираясь на отчеты Росгидромета.

Гринпис России опубликовал документ, согласно которому в сентябре 2017 года на Южном Урале произошел выброс рутения-106. По данным общественников, концентрация радиоактивного элемента зафиксирована рядом с химкомбинатом "Маяк", который принадлежит госкорпорации "Росатом".

"Зеленые" опираются на бюллетень о радиационной обстановке на территории России в сентябре 2017 года от Росгидромета, передает "Уралинформбюро".

Согласно документу, который на своем портале выложил Гринпис, радиоактивный рутений-106 содержится в пробах, взятых в начале осени в Челябинской области, в стокилометровой зоне от производственного объединения "Маяк". Предприятие занимается переработкой отработавшего ядерного топлива.

В зоне с повышенной радиацией оказались жители Аргаяша, Новогорного, Худайбердинского и Метлино.

Стоит отметить, что ранее о выбросе рутения-106 на территории России в сентября текущего года говорили ученые из Франции и Германии. Вероятной территорией, где произошел выброс, они называли Южный Урал. Российские власти эту информацию отрицали. "Росатом" назвал несостоятельными выводы о том, что источником радиации стало его предприятие.

Рутений-106 - это техногенный радионуклид, который в нормальных условиях отсутствует в окружающей среде. Даже небольшие его концентрации в атмосфере свидетельствуют об аварийном выбросе. Подобное ЧП на комбинате "Маяк", по данным Гринпис, может быть связано с остекловыванием отработавшего ядерного топлива. Также возможно попадание материала, содержащего рутений-106, в печь для переплавки металлов.

Гринпис России направит письмо в прокуратуру с просьбой провести проверку возможного сокрытия радиационной аварии и информации о состоянии окружающей среды, а также готовности системы мониторинга радионуклидов в атмосфере к новым авариям.

Тем временем, "Уралинформбюро" направило официальный запрос на имя гендиректора ПО "Маяк" Михаила Похлебаева с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, озвученную Росгидрометом и Гринпис.