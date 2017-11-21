В Екатеринбурге выберут лучшую концепцию застройки ЭКСПО-паркаСегодня в 11:04
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В ходе "баттла" архитекторов.
Свердловским архитекторам предстоит разработать лучшую концепцию застройки екатеринбургского ЭКСПО-парка на берегу Верх-Исетского пруда. Соответствующий конкурс в ближайшее время будет объявлен правительством региона. Также ему предстоит определить пул экспертов, критерии оценки работ и размер денежного вознаграждения победителю. Итоги конкурса, как ожидается, подведут в феврале 2018 года, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
В случае победы российской заявки на проведение Всемирной универсальной выставки в 2025 году, в столице Урала должен появиться "город будущего" - район с самыми современными технологиями и инфраструктурой.
"Мы вступаем в самую ответственную стадию продвижения Екатеринбурга в качестве места проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. На данный момент вся необходимая предварительная работа проведена. У нас есть поддержка руководства страны. И сейчас наша основная задача – подготовить аргументированное и развернутое обоснование всех преимуществ нашей заявки", – отметил свердловский губернатор Евгений Куйвашев на совещании со строителями и архитекторами.
Весной в уральскую столицу приедут инспекторы Международного бюро выставок. Они оценят строительные и организационные возможности города, а также площадку, зарезервированную под выставку. А уже в июне, на следующей сессии Генеральной ассамблеи МБВ, необходимо представить архитектурную концепцию будущего ЭКСПО-парка.
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб уверен, что свердловские строители и архитекторы обладают достаточным потенциалом и всеми возможностями, чтобы самостоятельно в короткие сроки подготовить свои проекты. Стоит привлечь к этой работе и молодежь, студентов УрГАУ - к 2025 году они смогут воплощать свои идеи в жизнь вместе со специалистами мирового уровня.
Строительство ЭКСПО-парка – это важная задача для города, региона и всей страны, подчеркнул управляющий по недвижимости "Группы ЛСР" на Урале Владимир Крицкий. В случае победы Екатеринбурга, ВИЗ станет вторым центром мегаполиса.
Генеральный директор заявочного комитета "ЭКСПО-2025" Светлана Сагайдак не сомневается в победе Екатеринбурга в борьбе за выставку - здесь сконцентрированы "огромные силы и желание, есть энергия и мощь" для проведения всемирного ЭКСПО.
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