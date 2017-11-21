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Вспышка африканской чумы на Урале заинтересовала ГенпрокуратуруСегодня в 11:11

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Защитят владельцев больного скота.

Генеральная прокуратура России проведет проверки в связи с распространением среди свиней африканской чумы. Случаи заражения регистрировались в Тюменской и Челябинской областях и на Ямале.

Прокуроры Среднего и Южного Урала, Зауралья и Тюменской области получили от заместителя генпрокурора Юрия Пономарева специальные поручения о реализации надзорных мероприятий. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе управления ведомства в УрФО. Специалисты должны будут обеспечить защиту прав граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью.

Стоит напомнить, первые случаи заболевания стали регистрироваться на Урале в начале ноября. В поселках, где обнаружили больных животных, уничтожено все поголовье скота.

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