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Екатеринбургские бизнес-малыши лишатся клиентов под Новый годСегодня в 11:28

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Из-за коммунальных долгов.

В столице Урала 2 000 салонов красоты, расположенных на первых этажах домов, рискуют лишиться клиентов из-за долгов перед энергетиками.

На начало октября 2017 года 7 000 собственников бизнесов в нежилых помещениях многоквартирников "забыли" заплатить за тепло и горячую воду 63 миллиона рублей. Все они получили досудебные претензии от ОАО "ЭнергосбыТ Плюс", представляющего интересы поставщика ресурсов в Екатеринбурге.

В канун Нового года предприниматели, не рассчитавшиеся с энергетиками, рискуют попасть под введение режима ограничения теплоснабжения, что негативно скажется на потоке клиентов и объеме выручки. Уведомления об ограничении, напечатанные на счете за ноябрь, получат все потребители независимо от суммы долгов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".

В компании напоминают, что с 1 января 2017 года правительство РФ изменило схему оплаты использования коммунальных ресурсов для собственников нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах. Магазины, офисы, салоны, аптеки и другие заведения, расположенные на первом этаже, обязаны заключить прямой договор с ресурсоснабжающими организациями на поставку электро- и тепловой энергии, водоснабжения, газа и водоотведения.

Подать заявку на заключение договора можно в офисах "ЭнергосбыТ Плюс" или через сайт Общества ekb.esplus.ru.

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