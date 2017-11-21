Из Москвы.

"Уральские авиалинии" открывают новый рейс Москва - Тюмень - Москва. Он будет выполняться с 18 февраля 2018 года ежедневно. Время в пути 2 часа 35 минут. Вылет из российской столицы намечен на 23.00, прилет в Тюмень - на 3.35. Обратно лайнер будет отправляться в 8.00, а приземляться в Москве в 9.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании

Путешествие в одну сторону обойдется от 3 200 рублей (все сборы включены). Билеты можно приобрести на uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.

Новый рейс дает путешественникам прекрасную возможность скомбинировать свой отдых, используя удобные стыковки из Москвы в Симферополь, Сочи, Калининград, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и другие города России, СНГ и дальнего зарубежья.

Тюмень – крупный город Западной Сибири, славящийся промышленностью, историей, природными и архитектурными достопримечательностями. Гостям стоит посмотреть Знаменский кафедральный собор, Цветной бульвар, набережную реки Туры и Мост влюбленных. На недавно открытом природном курорте горячих источников "Верхний бор" можно поправить здоровье и отдохнуть всей семьей.

Стоит отметить, что "Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За январь-октябрь 2017 годна ее услугами воспользовались 6,8 миллиона человек. География полетов насчитывает более 200 направлений. В парке воздушных судов состоят 43 самолета Airbus (23 - А320, 13 - А321 и 7 - А319).