В Екатеринбурге УК "забыла" отремонтировать подъездСегодня в 11:20
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О нем напомнил "Зяблицев-фонд".
Коммунальщики забыли отремонтировать один из пяти подъездов в доме №217 по улице Мичурина. По словам жильцов дома, ремонта тут не было 30 лет, передает "Уралинформбюро".
О жилищно-коммунальном казусе рассказала одна из жительниц многоквартирника, которая обратилась в приемную "Зяблицев-фонда". Она пояснила, что в 2015 году собственники по всем правилам провели общее собрание, на котором приняли решение о ремонте подъезда №5. Протокол собрания они передали в ООО "УК ЖКХ Октябрьского района", но с тех пор обслуживающая организация так и не отремонтировала помещение.
"Я направил депутатский запрос в Департамент госжилстройнадзора Свердловской области. По итогам проверки подтвердилось, что никаких ремонтных работ управляющая компания не выполняла. Департамент госжилстройнадзора выдал УК ЖКХ Октябрьского района предписание: в период с 1 ноября 2017 года по 10 января 2018 года привести подъезд в порядок", - пояснил "Уралинформбюро" депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.
После депутатского запроса и проверки профильного департамента в приемную снова пришли жители дома на Мичурина. Они сообщили, что ремонт в пятом подъезде завершен: стены оштукатурены и покрашены, на первом этаже установлены новые почтовые ящики.
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А без депутатов люди могут напрямую обращаться в тот Департамент? Или там только запросы депутатов рассматривают?ответить
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