О нем напомнил "Зяблицев-фонд".

Коммунальщики забыли отремонтировать один из пяти подъездов в доме №217 по улице Мичурина. По словам жильцов дома, ремонта тут не было 30 лет, передает "Уралинформбюро".

О жилищно-коммунальном казусе рассказала одна из жительниц многоквартирника, которая обратилась в приемную "Зяблицев-фонда". Она пояснила, что в 2015 году собственники по всем правилам провели общее собрание, на котором приняли решение о ремонте подъезда №5. Протокол собрания они передали в ООО "УК ЖКХ Октябрьского района", но с тех пор обслуживающая организация так и не отремонтировала помещение.

"Я направил депутатский запрос в Департамент госжилстройнадзора Свердловской области. По итогам проверки подтвердилось, что никаких ремонтных работ управляющая компания не выполняла. Департамент госжилстройнадзора выдал УК ЖКХ Октябрьского района предписание: в период с 1 ноября 2017 года по 10 января 2018 года привести подъезд в порядок", - пояснил "Уралинформбюро" депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.



После депутатского запроса и проверки профильного департамента в приемную снова пришли жители дома на Мичурина. Они сообщили, что ремонт в пятом подъезде завершен: стены оштукатурены и покрашены, на первом этаже установлены новые почтовые ящики.