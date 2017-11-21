×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге УК "забыла" отремонтировать подъездСегодня в 11:20

О нем напомнил "Зяблицев-фонд".

Коммунальщики забыли отремонтировать один из пяти подъездов в доме №217 по улице Мичурина. По словам жильцов дома, ремонта тут не было 30 лет, передает "Уралинформбюро".

О жилищно-коммунальном казусе рассказала одна из жительниц многоквартирника, которая обратилась в приемную "Зяблицев-фонда". Она пояснила, что в 2015 году собственники по всем правилам провели общее собрание, на котором приняли решение о ремонте подъезда №5. Протокол собрания они передали в ООО "УК ЖКХ Октябрьского района", но с тех пор обслуживающая организация так и не отремонтировала помещение.

"Я направил депутатский запрос в Департамент госжилстройнадзора Свердловской области. По итогам проверки подтвердилось, что никаких ремонтных работ управляющая компания не выполняла. Департамент госжилстройнадзора выдал УК ЖКХ Октябрьского района предписание: в период с 1 ноября 2017 года по 10 января 2018 года привести подъезд в порядок", - пояснил "Уралинформбюро" депутат Законодательного Собрания Свердловской области Евгений Зяблицев.

После депутатского запроса и проверки профильного департамента в приемную снова пришли жители дома на Мичурина. Они сообщили, что ремонт в пятом подъезде завершен: стены оштукатурены и покрашены, на первом этаже установлены новые почтовые ящики.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
просто вопросы Сегодня в 12:04

А без депутатов люди могут напрямую обращаться в тот Департамент? Или там только запросы депутатов рассматривают?

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Цветная мусорная революция на Урале

Цветная мусорная революция на Урале

"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.

Наш барак в ожидании Ройзмана

Наш барак в ожидании Ройзмана

Екатеринбургская комедия.

О росте экономики Россия может только мечтать

О росте экономики Россия может только мечтать

По мнению мировых экспертов.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×