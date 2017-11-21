Из 420 претендентов.

Гибридный Hyundai Ioniq стал победителем конкурса "Лучший женский автомобиль года". Он сумел обойти 420 конкурентов. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Автомобили оценивали 25 женщин-экспертов из крупнейших автомобильных СМИ. Жюри рассматривало Hyundai Ioniq во всех модификациях: классический гибрид, гибрид с подзарядкой аккумуляторов и полностью электрический автомобиль. Сообщается, что Hyundai также выиграл звание лучшего "зеленого" авто, передает "Уралинформбюро".

Второе место присудили Mazda CX-5 - ее признали лучшим семейным женским автомобилем. Самой роскошной машиной для леди эксперты назвали BMW 5-Series, а самой бюджетной - Ford Fiesta. Кроме того, жюри выбрало лучший кроссовер – им стал Peugeot 3008.