Через суд.

Администрацию Каменска-Уральского через суд заставили освещать ночью автомобильные дороги. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Проверка показала, что фонари в городе выключались с 1.15 до 6.00. График работы наружного освещения был утвержден директором МКУ "Управление городского хозяйства" и согласован замглавы города. Однако этот график противоречил нормам освещения и нарушал права граждан.

Прокуратура обратилась в Синарский райсуд с требованием организовать освещение всех автомобильных дорог. Суд удовлетворил иск и обязал администрацию "включить свет" в течение 1,5 лет.

В ноябре 2017 года мэрия исполнила решение суда.