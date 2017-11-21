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Мать ямальского школьника прокомментировала шокировавший россиян докладСегодня в 12:06

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"Остались одни обрывки".

Мать школьника из Нового Уренгоя (ЯНАО) Оксана Десятниченко прокомментировала выступление сына в немецком бундестаге. Об этом сообщает RT.

По словам женщины, она принимала непосредственное участие в подготовке доклада, однако на месте выяснилось, что регламент требует сократить речь до двух минут, передает "Уралинформбюро"

"Условием было рассказать о немецких солдатах, и сын сократил выступление сам, без моего участия", — сказала Десятниченко, отметив, что в итоге остались "одни обрывки".

"Мне самой теперь страшно читать, что получилось. Я так понимаю, что он не понял, что смысл речи изменился", - добавила жительница Нового Уренгоя.

Она подчеркнула, что ее сын отлично знает, кто победил в войне. "Он изучает историю и знает, как расставлены приоритеты", - подытожила Десятниченко.

20 ноября 2017 года в немецком бундестаге старшеклассник из Нового Уренгоя Николай Десятниченко представил доклад о "невинно погибших" в Великой Отечественной войне немецких солдатах. Встреча была приурочена ко Дню национального траура в Германии.

Выступление школьника вызвало недовольство у нескольких политических деятелей. Генеральная прокуратура России заявила о проверке образовательной программы, по которой учился Николай Десятниченко. Под проверку попадут и учителя школьника.

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