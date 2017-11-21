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80% "образовательного" бюджета уйдет в свердловскую глубинкуСегодня в 11:51

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В 2018 году.

80% бюджета на образование Свердловской области в 2018 году планируется направить в муниципалитеты. Всего на эту сферу в проекте регионального финансового документа заложено 53,4 миллиарда рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЗакСо. Это на 1,8 миллиарда рублей больше, чем в 2017 году.

В Екатеринбурге 300 миллионов планируют потратить на строительство четырех новых школ: №1, №80, школы в микрорайоне Солнечном и в квартале улиц Уральской, Блюхера, Советской и переулка Парковый. Депутат Анатолий Никифоров предложил выделить из областного бюджета еще 211 миллионов рублей на софинансирование строительства школ в Пионерском поселке и микрорайоне Солнечный.

Субсидии местным бюджетам на детский отдых в 2018 году проиндексируют на коэффициент инфляции. Дотации составят более 1,1 миллиарда рублей. Кроме того, были увеличены расходы на капремонт муниципальных загородных оздоровительных лагерей с 68 до 100 миллионов рублей. Также был увеличен объем бюджетных средств на путевки детям-сиротам, обучающимся в подведомственных учебных заведениях.

В сфере культуры в бюджете заложены средства для поэтапного повышения зарплат сотрудникам муниципальных учреждений до уровня 29,5 тысячи рублей – средней зарплаты по региону за текущий год.

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