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Пенсионный фонд предупредил о новом виде мошенничестваСегодня в 12:11

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В Интернете.

В России появился новый тип мошенничества. Интернет-сайты предлагают при помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить "наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов". После передачи информации, пользователь узнает о якобы полагающихся ему выплатах около 100 000 рублей.

После этого сайт предлагает оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента.

О новом виде мошенничества "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России. Специалисты фонда напоминают, что узнать информацию о положенных пенсионных выплатах можно только в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг.

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