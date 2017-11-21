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Молодежь Тазовского и Новозаполярного сошлась в баттлеСегодня в 12:50

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Во время встречи "без галстуков".

Молодежь из поселка Тазовский побывала в вахтовом поселке Новозаполярный. Это первая встреча "без галстуков", организованная общими усилиями активистов молодежных движений.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ямбург", после знакомства гости и хозяева провели интеллектуальное сражение "Ворошиловский стрелок".

Затем их ждала смешанная эстафета "Веселые старты". Культурным финалом встречи стал танцевально-музыкальный баттл.

В результате получился шестичасовой интеллектуально-спортивно-культурный марафон. По словам участников, он прошел весьма успешно.

"Мы договорились, что такие встречи надо продолжать, - рассказала методист отдела учреждения по культуре поселка Новозаполярный, член Молодежного правительства ЯНАО Кристина Минченко. - Ребята из Тазовского приглашали нас к себе уже в декабре. Пока разрабатываем варианты – к кому, когда и кто поедет. Но то, что теперь у нас налажен молодёжный мост между Тазовским и Новозаполярным, – это точно!"

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