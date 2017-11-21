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Свердловские кинотеатры променяли зарубежные фильмы на субсидииСегодня в 12:16

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За патриотизм учреждениям раздали миллиард.

Фонд кино обнародовал результаты конкурса по поддержке кинотеатров в российских городах с населением до 500 тысяч жителей. Распределена субсидия в размере 1 миллиарда рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе организации.

В Свердловской области гранты на модернизацию получили 10 кинотеатров – по два в Первоуральске и Ирбите, по одному в Арамиле, Асбесте, Верхнем Тагиле, Кировграде, Красноуфимске и Нижнем Тагиле. Учреждения получили субсидии в 4-5 миллионов рублей каждое.

Стоит отметить, что обязательным условием участия в конкурсе является демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал.

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