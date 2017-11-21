С начала года.

49 человек погибли на водоемах Ханты-Мансийского автономного округа с начала 2017 года. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе КУ "Центроспас-Югория". В прошлом году погибших было 67. Без вести пропали в 2017 году 28 человек. Спасатели помогли 28 людям.

В природной среде специалисты "Центроспас-Югория" спасли 134 человека.